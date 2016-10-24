В поисках "западных планировщиков": в РФ студентов проверили на "протестный потенциал", результаты передадут спецслужбам

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Об этой работе рассказали участники конгресса проректоров по воспитательной работе. Конгресс проректоров вузов по воспитательной работе прошел в Москве в шестой раз.

В этом году в нем приняли участие представители 642 образовательных организаций из 81 субъекта.

«Думаю, экспертное сообщество понимает, что государство находится в состоянии необъявленной войны. Она носит гибридный характер, в ней много фронтов. Один из них пролегает внутри нашего государства - это ментальный фронт», - сказал заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк.

По его словам, «западные планировщики» используют «практику инспирирования государственных переворотов». Данюк признал, что студенчество является одним из главных «деструкторов», и чтобы не дать государству «погрузиться в хаос и безвластие», они разработали специальную образовательную программу лекций.

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Проект лекций «Сценарии будущего России» реализуется при участии движения «Антимайдан», политолога Николая Старикова и «других медийных лиц».

«По результатам этого проекта были составлены справки для служебного пользования - в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур», - отметил он.

Данюк уточнил, что общество «наиболее подвержено деструктивным политическим технологиям во время электорального цикла». По его мнению, в настоящее время протестный потенциал смещается в регионы.

Напомним, ранее Путин убеждал, что на Западе начали поддерживать всякие цветные революции, в том числе «арабскую весну».