Президент Ирана: на выборах в США выбирают между "плохим и худшим" кандидатом

Роухани называет их выбором между "плохим и худшим", передает Радио Свобода.

"В ООН лидер страны спросил меня, кому из кандидатов я отдаю предпочтение. Я ответил: "я поддерживаю плохого из худшего, или худшего из плохого?", – заявил Роухани 23 октября во время выступления в иранском городе Арак.

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Президент Ирана отметил, что был поражен как кандидаты на пост президента США, демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп, "обвиняют и оскорбляют друг друга" во время телевизионных дебатов.

"Морали в США, которые на протяжении 200 лет заявляют о демократии, не существует", – сказал Хассан Роухани.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 8 ноября.