Оппозиционеры позволили Испании избежать повторных парламентских выборов

На съезде социалистической партии, прошедшем в воскресенье, было решено не голосовать против кандидатуры Рахоя. Это позволит ему переизбраться на пост премьер-министра, а стране - избежать повторных парламентских выборов, передает Русская служба Би-би-си.

Ни социалисты, ни Народная партия по итогам прошлых выборов не смогли обеспечить себе большинство в парламенте. После этого они попытались сформировать коалицию друг с другом, но не сумели договориться.

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После этого социалистическая партия на протяжении 10 месяцев блокировала кандидатуру Рахоя, снова выдвинутого в премьеры Народной партией. По мнению социалистов, представитель партии, не обладающей большинством в парламенте, не будет пользоваться доверием.

В итоге Испания более 300 дней жила без правительства. Если бы социалисты не согласились перестать блокировать назначение Рахоя, в декабре в стране прошли бы третьи за год парламентские выборы.