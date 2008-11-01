Во Владикавказе юноша застрелил девушку и застрелился сам
20:06, 01 ноября 2008Мир
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Парень обвинил родителей девушки
Молодой человек в центре Владикавказа в субботу застрелил девушку и застрелился сам, сообщил РИА Новостипредставитель правоохранительных органов Северной Осетии. По его словам, трагедия произошла около 20.00. "При парне была найдена предсмертная записка, в которой в случившемся он обвинял родителей девушки. Преступление... произошло на почве любви", - сказал собеседник агентства. Идет расследование происшествия, отметил представитель правоохранительных органов.
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