Во Владикавказе юноша застрелил девушку и застрелился сам

Молодой человек в центре Владикавказа в субботу застрелил девушку и застрелился сам, сообщил РИА Новостипредставитель правоохранительных органов Северной Осетии. По его словам, трагедия произошла около 20.00. "При парне была найдена предсмертная записка, в которой в случившемся он обвинял родителей девушки. Преступление... произошло на почве любви", - сказал собеседник агентства. Идет расследование происшествия, отметил представитель правоохранительных органов.