"Препятствий для казни нет": суд Пакистана отказался признавать шизофрению психическим расстройством

Об этом сообщает Русская служба BBC.

В 2001 году Имдад Али был приговорен к смерти за убийство священнослужителя, но пакистанские врачи установили, что мужчина страдает от параноидальной шизофрении.

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Его адвокаты заявили, что мужчину нельзя казнить, так как он не в состоянии осмыслить ни свое преступление, ни наказание.

По версии суда, от шизофрении можно вылечиться, а сама болезнь не подпадает под определение психических расстройств, а значит, препятствий для казни Имдада Али нет.

Против решения Верховного суда уже выступила ООН.