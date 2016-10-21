"Препятствий для казни нет": суд Пакистана отказался признавать шизофрению психическим расстройством
19:54, 21 октября 2016Мир
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Верховный суд Пакистана постановил, что шизофрения не является психическим расстройством. Это решение снимает препятствия для казни больного мужчины, осужденного за убийство.
По версии суда, от шизофрении можно вылечиться, а сама болезнь не подпадает под определение психических расстройств / wikiwand.com
Об этом сообщает Русская служба BBC.
В 2001 году Имдад Али был приговорен к смерти за убийство священнослужителя, но пакистанские врачи установили, что мужчина страдает от параноидальной шизофрении.
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Его адвокаты заявили, что мужчину нельзя казнить, так как он не в состоянии осмыслить ни свое преступление, ни наказание.
По версии суда, от шизофрении можно вылечиться, а сама болезнь не подпадает под определение психических расстройств, а значит, препятствий для казни Имдада Али нет.
Против решения Верховного суда уже выступила ООН.
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