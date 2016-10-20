Россия взялась за расследования уничтожения "Моторолы": делом боевика занимаются "соответствующие службы"

16:51, 20 октября 2016
Мир
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выяснением обстоятельств уничтожения террориста Арсения Павлова («Моторолы») занимаются «соответствующие службы».

tsn.ua

Об этом она сказала на брифинге, комментируя информацию об уничтожении «Моторолы» во временно оккупированном Донецке 16 октября.

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«Это вопрос к соответствующим службам, к специальным службам, по поводу того, где, как, организованно или неорганизованно (был уничтожен «Моторола» - УНИАН). Этим занимаются соответствующие службы», - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Донецке был уничтожен террорист "Моторола". В Украине он обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.

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