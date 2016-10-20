Россия взялась за расследования уничтожения "Моторолы": делом боевика занимаются "соответствующие службы"
16:51, 20 октября 2016Мир
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выяснением обстоятельств уничтожения террориста Арсения Павлова («Моторолы») занимаются «соответствующие службы».
В МИД РФ заявили, что выяснением обстоятельств уничтожения боевика «Моторолы» занимаются «соответствующие службы» / tsn.ua
Об этом она сказала на брифинге, комментируя информацию об уничтожении «Моторолы» во временно оккупированном Донецке 16 октября.
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«Это вопрос к соответствующим службам, к специальным службам, по поводу того, где, как, организованно или неорганизованно (был уничтожен «Моторола» - УНИАН). Этим занимаются соответствующие службы», - заявила Захарова.
Как сообщал УНИАН, 16 октября в Донецке был уничтожен террорист "Моторола". В Украине он обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.
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