Россия взялась за расследования уничтожения "Моторолы": делом боевика занимаются "соответствующие службы"

Об этом она сказала на брифинге, комментируя информацию об уничтожении «Моторолы» во временно оккупированном Донецке 16 октября.

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«Это вопрос к соответствующим службам, к специальным службам, по поводу того, где, как, организованно или неорганизованно (был уничтожен «Моторола» - УНИАН). Этим занимаются соответствующие службы», - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Донецке был уничтожен террорист "Моторола". В Украине он обвиняется в военных преступлениях, в том числе в расстреле пленных.