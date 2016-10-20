Почти половина читателей УНИАН увидели "руку Кремля" в уничтожении "Моторолы" – опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте УНИАН.

Так, 44% читателей УНИАН считают, что "Моторолу" уничтожили российские спецслужбы (или абхазские террористы) по команде или согласию Кремля.

При этом 31% читателей верят в силу украинских спецслужб и убеждены, что именно они и добрались до одного из самых известных главарей "ДНР".

Еще 17% читателей убеждены, что ликвидация "Моторолы" является результатом внутренней грызни между сепаратистами.

В то же время 8% склоняются к версии, что уничтожение "Моторолы" связано с разборками в бизнесе.

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Как сообщал УНИАН, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. По предварительной информации, его взорвали в лифте дома, в котором он проживал.

При этом главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко обвинил Киев в уничтожении "Моторолы" и назвал это "объявлением войны".

Также высказывалась версия, что "Моторолу" уничтожили абхазские террористы после отмашки Кремля за длинный язык его жены, а также якобы боевик был ликвидирован из-за историй, связанных с бизнесом.

В то же время в "Правом секторе" открестились от уничтожения боевика "ДНР" "Моторолы".