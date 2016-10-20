Меркель, Олланд и Путин проводят переговоры по ситуации в Сирии
01:14, 20 октября 2016Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в рамках лидеров "нормандской четверки", сейчас проводят переговоры по ситуации в Сирии.
Меркель, Олланд и Путин проводят преговори о ситуации в Сирии / twitter.com/elysee
Об этом говорится в официальном сообщении Елисейского дворца в микроблоге Twitter.
"В Берлине по случаю саммита в "нормандской формате" Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Владимир Путин сейчас обсуждают вопрос Сирии", - говорится в сообщении.
À à Berlin l'occasion d'un Sommet en format Normandie, @fhollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine font à présent un point sur la #Syriepic.twitter.com/bJGJn2oLq1— Élysée (@Elysee) October 19, 2016
Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов.
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