Меркель, Олланд и Путин проводят переговоры по ситуации в Сирии

01:14, 20 октября 2016
Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в рамках лидеров "нормандской четверки", сейчас проводят переговоры по ситуации в Сирии.

twitter.com/elysee

Об этом говорится в официальном сообщении Елисейского дворца в микроблоге Twitter.

"В Берлине по случаю саммита в "нормандской формате" Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Владимир Путин сейчас обсуждают вопрос Сирии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов.

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