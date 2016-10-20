Меркель, Олланд и Путин проводят переговоры по ситуации в Сирии

Об этом говорится в официальном сообщении Елисейского дворца в микроблоге Twitter.

"В Берлине по случаю саммита в "нормандской формате" Франсуа Олланд, Ангела Меркель и Владимир Путин сейчас обсуждают вопрос Сирии", - говорится в сообщении.

À à Berlin l'occasion d'un Sommet en format Normandie, @fhollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine font à présent un point sur la #Syriepic.twitter.com/bJGJn2oLq1 — Élysée (@Elysee) October 19, 2016

Как сообщал УНИАН, переговоры в "нормандском формате" на уровне глав государств с целью разрешения ситуации на Востоке Украины завершились. Переговоры продолжались более 4 часов.