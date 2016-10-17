Взрыв на химзаводе в Германии: один человек погиб, судьба шестерых неизвестна – СМИ (фоторепортаж)

18:03, 17 октября 2016
Мир
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Взрыв произошел на химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен на юго-западе Германии.

Взрыв на заводе BASF / REUTERS

При взрыве на химическом заводе BASF в Германии погиб один человек, судьба еще нескольких пока неизвестна. Об этом со ссылкой на департамент пожарной службы Людвигсхафена пишет Reuters.

По данным Spiegel Online, пропавшими без вести числятся шесть человек, ранены еще шестеро.

Напомним, взрыв на заводе прогремел в понедельник, 17 октября, около 12:30 по киевскому времени. В настоящее время представители компании и полиции призывают местное население оставаться дома и закрыть все двери и окна из-за распространения черного дыма из очага возгорания.

"Экстренные службы со всего региона находятся на месте происшествия, чтобы предотвратить распространение огня на остальные заводских блоков", - говорится на сайте городской власти Людвигсхафена.

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