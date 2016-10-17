В Германии взорвался химзавод: судьба нескольких работников неизвестна, горожан просят оставаться дома (видео)

Взрыв случился в понедельник, 17 октября, около 12:30 по киевскому времени, пишет Deutshe Welle. Его причины пока не определены, сообщила компания в пресс-релизе.

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В результате взрыва пострадали люди, судьба нескольких работников неизвестна. Медиакомпания SWR предполагает, что могла загореться баржа, стоявшая в гавани.

В настоящее время представители компании и полиции призывают местное население оставаться в домах и закрыть все двери и окна за распространение черного дыма из очага возгорания. "Экстренные службы со всего региона находятся на месте происшествия, чтобы предотвратить распространение огня на остальные заводских блоков", - говорится на сайте городской власти Людвигсхафена.

На предприятии BASF в Людвигсхафене работают 39 тысяч человек - около трети от всех работников компании в мире. Около 40% продукции компания поставляет на баржах по Рейну. Для этого она, в частности, использует три гавани в Людвигсхафене.