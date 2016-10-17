The Washington Post: Россияне готовятся к войне?

Об этом пишет Дэвид Филипов в статье "Россияне готовятся к войне?", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Московское бюро газеты "The Washington Post" попыталось расставить по порядку признаки, чтобы проанализировать, насколько велика вероятность того, что Россия готовится к бою.

1. Новые бомбоубежища

В одном из районов Москвы появился плакат, его автор просит жителей отдать по 500 рублей (около $ 8) на строительство нового бомбоубежища из-за "ожидаемой ядерной агрессии в адрес [России] со стороны недружественных стран (США и его сателлитов)".

Хм... идея для стартапа pic.twitter.com/qGXmjOJIrY — Alexey Navalny (@navalny) October 11, 2016

Признак войны? Определенно нет. Это оказалось фальшивкой, вероятно, направленной на выкачивание денег у пенсионеров.

2. Дополнительная норма хлеба

Губернатор Санкт-Петербурга одобрил план по обеспечению дополнительных 300 граммов хлеба в течение 20 дней для каждого из 5 миллионов жителей города.

Признак войны? Нет. Это скорее рекламный трюк. Российские комментаторы быстро ухватились за воспоминания после Второй мировой войны, когда немецкая армия держала в осаде город (тогда Ленинград) в течение 900 дней. "Это вдвое больше, чем норма во время блокады [Ленинграда]", - пишет военный аналитик Александр Гольц в "Ежедневном журнале". "Кроме того, понятно, почему они рассчитывают всего на 20 дней: учитывая современное оружие, больше и не потребуется".

3. Политики, разжигающие военную истерию

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Ультранационалист Владимир Жириновский предупредил: если Америка выберет президентом США Хиллари Клинтон, "это будет означать войну".

Признак войны? Нет. Жириновский, который поклялся аннексировать Аляску, сравнять с землей Польшу и страны Балтии, и поработить Грузию, стремится создавать громкие заголовки. Но его смехотворно названная "Либерально-демократическая партия России" контролирует 39 из 450 мест в российском парламенте, и он всегда голосует согласно указам Кремля. Он поклонник Дональда Трампа, но он очень далек от ядерной кнопки.

4. Набор новой армии

Правительство России одобрило поправки к закону, которые позволяют увеличить состав армии, путем подписания шестимесячных оплачиваемых контрактов с резервистами и ветеранами.

Признак войны? Скорее всего, нет. Гольц сказал, что положение действительно только на "период чрезвычайных обстоятельств", таких как реагирование на стихийные бедствия или внутренние беспорядки. Но одно обстоятельство - "поддержание или восстановление мира и безопасности", - можно истолковать, как действия за пределами России. "Нельзя исключать возможность того, что Москва обдумывает развертывание крупной наземной операции в Сирии", - заключил Гольц. Его логика: Кремль неоднократно обещал не отправлять призывников воевать в других странах. Это обещание неприменимо к профессиональным солдатам. Конечно, отправка войск в Сирию, где Россия уже пригрозила сбивать самолеты США, может привести к реальной войне. Но внесение этой поправки не гарантирует немедленной отправки солдат.

5. Передвижения ракет

Россия переместила ракеты с ядерной боевой частью в Калининград, регион, который граничит со странами Балтии.

Признак войны? На самом деле, нет. Эта новость вызвала опасения у некоторых комментаторов, они заявили, что мы на грани ядерной войны, и, безусловно, беспокоиться начали страны Балтии и Польша, которые находятся в пределах досягаемости ракеты "Искандер". Генерал-майор Игорь Конашенков, представитель министерства обороны РФ, сказал, что одна из ракет была намеренно подвергнута воздействию спутника-шпиона США, и что развертывание было частью регулярных учений. Министр иностранных дел Литвы, которая граничит с Калининградом, назвал этот ход переговорной тактикой, хотя и довольно неприятной.