WikiLeaks: власти Британии лишили Ассанжа доступа в интернет

Об этом сообщается на странице WikiLeaks в Twitter.

"Интернет-соединение Джулиана Ассанжа было намеренно прервано со стороны правительственной партии. В связи с этим мы принимаем соответствующие меры", - говорится в сообщении.

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Julian Assange's internet link has been intentionally severed by a state party. We have activated the appropriate contingency plans. — WikiLeaks (@wikileaks) October 17, 2016

В июне 2012 года Джулиан Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне. Таким образом он избежал экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера. Из Швеции, в свою очередь, он может быть экстрадирован в США, где ему грозит смертная казнь в случае, если он будет осужден за публикацию государственных секретов в WikiLeaks. Основатель портала все обвинения в свой адрес отвергает и называет их политически мотивированными.

Как сообщал УНИАН, недавно Ассанж сообщил, что до конца 2016 года WikiLeaks опубликует "значительную" информацию о правительствах трех стран, а также о выборах в США.