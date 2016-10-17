В Пакистане погибли 27 человек в результате столкновении двух автобусов

Как передает ТАСС, по информации пакистанского телеканала Geo TV, один из автобусов следовал из портового города Карачи на юге Пакистана до Бахавалпура, другой следовал по маршруту Фейсалабад-Садикабад (города в провинции Пенджаб).

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Как сообщал УНИАН, в августе по меньшей мере 25 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате падения автобуса в ущелье в пакистанском штате Азад Кашмир.