В Пакистане погибли 27 человек в результате столкновении двух автобусов

09:45, 17 октября 2016
Мир
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По меньшей мере 27 человек погибли, более 50 ранены в результате столкновения в понедельник утром двух автобусов в провинции Пенджаб на востоке Пакистана.

Зіткнення двох автобусів забрало життя 27 людей / Фото dailytimes.com.pk

Как передает ТАСС, по информации пакистанского телеканала Geo TV, один из автобусов следовал из портового города Карачи на юге Пакистана до Бахавалпура, другой следовал по маршруту Фейсалабад-Садикабад (города в провинции Пенджаб).

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Как сообщал УНИАН, в августе по меньшей мере 25 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате падения автобуса в ущелье в пакистанском штате Азад Кашмир.

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