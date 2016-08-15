По меньшей мере 25 человек погибли в Пакистане в результате падения автобуса в ущелье
06:19, 15 августа 2016Мир
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По меньшей мере 25 человек, в том числе женщины и дети, погибли в результате падения автобуса в ущелье в пакистанском штате Азад Кашмир.
aa.com.tr
Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на полицию.
Еще 20 человек получили ранения. Отмечается, что несколько раненых находятся в критическом состоянии.
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Всего в автобусе, который перевозил гостей на свадьбе, находилось более 50 пассажиров.
По словам руководителя полиции, водитель не смог справиться с управлением при вхождении в крутой поворот на горной трассе.
Ранее УНИАН сообщал, что в Перу в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 17 человек и более 40 получили ранения.
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