По меньшей мере 25 человек погибли в Пакистане в результате падения автобуса в ущелье

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на полицию.

Еще 20 человек получили ранения. Отмечается, что несколько раненых находятся в критическом состоянии.

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Всего в автобусе, который перевозил гостей на свадьбе, находилось более 50 пассажиров.

По словам руководителя полиции, водитель не смог справиться с управлением при вхождении в крутой поворот на горной трассе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Перу в результате лобового столкновения двух автобусов погибли 17 человек и более 40 получили ранения.