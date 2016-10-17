США приветствуют освобождение города Дабик, имеющего символическое значение для ИГИЛ

Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Соединенных Штатов, передает 112 Украина.

"Это больше, чем просто очередные результаты военных в борьбе с варварской группировкой. Дабик имеет символическое значение для ИГ", — сказал в своем заявлении Картер.

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По его словам, ИГ совершало неописуемые зверства на территории Дабика. Картер также подчеркнул, что освобождение города придаст новый импульс кампании по уничтожению ИГ в Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы Свободной Сирийской армии (FSA) взяли под контроль города Дабик и Соран на севере страны, которые долгое время были под контролем террористической группировки "Исламское государство".

Город Дабик занимает центральное место в идеологии "Исламского государства": именно здесь должна произойти финальная битва с "неверными".