США приветствуют освобождение города Дабик, имеющего символическое значение для ИГИЛ
Министр обороны США Эштон Картер приветствовал информацию о том, что группа сирийских повстанцев, поддерживаемая Турцией, освободила город Дабик на севере Сирии от террористической группировки "Исламское государство".
Об этом сообщается на официальном сайте оборонного ведомства Соединенных Штатов, передает 112 Украина.
"Это больше, чем просто очередные результаты военных в борьбе с варварской группировкой. Дабик имеет символическое значение для ИГ", — сказал в своем заявлении Картер.
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По его словам, ИГ совершало неописуемые зверства на территории Дабика. Картер также подчеркнул, что освобождение города придаст новый импульс кампании по уничтожению ИГ в Сирии.
Ранее УНИАН сообщал, что бойцы Свободной Сирийской армии (FSA) взяли под контроль города Дабик и Соран на севере страны, которые долгое время были под контролем террористической группировки "Исламское государство".
Город Дабик занимает центральное место в идеологии "Исламского государства": именно здесь должна произойти финальная битва с "неверными".