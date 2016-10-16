Мировое сообщество собрало $14 миллионов для пострадавших от урагана Мэттью
Почти 1,5 миллиона человек нуждаются в срочной помощи.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл на Гаити, чтобы самому увидеть разрушения, причиненные недавним ураганом "Мэтью", информирует ТСН.uа.
Согласно сообщению ООН, Пан Ги Мун побывает в городе Ле-Кайе, одном из наиболее пострадавших от последствий стихии. Там он призвал к поддержке Гаити.
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"Я призываю все дружественные страны Гаити оказать необходимую помощь, в которой так срочно нуждаются люди", - заявил он, 16 октября, во время визита на Гаити.
Ранее ООН призвала международное сообщество совместными усилиями выделить островному государству 120 миллионов долларов, которые помогут людям справиться с последствиями стихийного бедствия
Отмечается, что к настоящему моменту собрано лишь 14,4 миллиона долларов.
По последним данным, в результате урагана по официальным данным погибло почти 900 человек, однако по некоторым данным местных СМИ, в результате урагана "Мэттью", на острове Гаити, погибло 1000 человек. Почти 1,5 миллиона человек нуждаются в срочной помощи.
ВОЗ опасается масштабного распространения вируса холеры, для профилактики которой направила на Гаити около миллиона вакцин.