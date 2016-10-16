Мировое сообщество собрало $14 миллионов для пострадавших от урагана Мэттью

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл на Гаити, чтобы самому увидеть разрушения, причиненные недавним ураганом "Мэтью", информирует ТСН.uа.

Согласно сообщению ООН, Пан Ги Мун побывает в городе Ле-Кайе, одном из наиболее пострадавших от последствий стихии. Там он призвал к поддержке Гаити.

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"Я призываю все дружественные страны Гаити оказать необходимую помощь, в которой так срочно нуждаются люди", - заявил он, 16 октября, во время визита на Гаити.

Ранее ООН призвала международное сообщество совместными усилиями выделить островному государству 120 миллионов долларов, которые помогут людям справиться с последствиями стихийного бедствия

Отмечается, что к настоящему моменту собрано лишь 14,4 миллиона долларов.

По последним данным, в результате урагана по официальным данным погибло почти 900 человек, однако по некоторым данным местных СМИ, в результате урагана "Мэттью", на острове Гаити, погибло 1000 человек. Почти 1,5 миллиона человек нуждаются в срочной помощи.

ВОЗ опасается масштабного распространения вируса холеры, для профилактики которой направила на Гаити около миллиона вакцин.