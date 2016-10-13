В центре Афин произошел взрыв

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Naftemporiki.gr.

Инцидент произошел вечером, в 22:45 по киевскому времени, 12 октября в книжном магазине на одной из центральных улиц города. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

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Как отмечает издание, в 22:20 в офис «Газеты редакторов» позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что ​заложил взрывной механизм в книжном магазин на улице Иппократос. По словам мужчины, взрыв должен был произойти через полчаса.

Издание pronews.gr уточняет, что взрывом разрушен магазин «Элефтери скепси», на который летом 2008 года совершили нападение анархисты.​ По данным интернет-портала, характер взрыва, который произошел в книжном магазине, указывает на причастность к нему анархистских группировок (они заранее предупреждают об атаке редакции газет, которые передают эту информацию в полицию).​

В настоящее время район, в котором произошел инцидент, оцеплен правоохранительными органами. На месте происшествия работают специалисты.