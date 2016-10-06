В Стамбуле возле полицейского участка произошел теракт (фото, видео)

Об этом сообщает CNN Turk.

В результате ранения получили как минимум 5 человек. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

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По предварительным данным, на воздух взлетел заминированный автомобиль, сообщает NTV.

По информации других СМИ, террористы заминировали мотоцикл.

Очевидцы сообщают, что после взрыва слышали выстрелы.

На место ЧП направлены полицейские и медики. Обстоятельства атаки выясняются.

Как сообщает CNN Turk, полицейский участок уже был объектом нападения четыре года назад.

Напомним, ранее сообщалось, что возле турецко-сирийской границы на КПП произошел взрыв в результате погибли более 20 человек.