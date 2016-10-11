Генсек ООН призвал передать сирийское дело в Международный уголовный суд

Также, он выразил разочарование неспособностью Совета Безопасности принять резолюции по Сирии, пишет Центр новостей ООН.

«Я уже призывал и просил Совет Безопасности ООН передать этот вопрос в МУС. Я вновь обращаюсь к нему с этой просьбой», - заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, отвечая на вопрос журналиста.

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«В Алеппо вновь душераздирающая ситуация, и я был глубоко разочарован тем, что в субботу Совет Безопасности вновь не смог выступить единым фронтом. У Совета нет больше времени для дебатов и споров о том, какое нужно принять решение», - заявил Генеральный секретарь ООН.

«Они (члены Совета) должны обеспечить защиту жизни людей и найти политическое решение. Для того чтобы это стало возможным, необходимо создать определенную атмосферу», - сказал глава ООН. Он добавил, что, в первую очередь, нужно добиться прекращения огня, что, по его словам, чрезвычайно важно для создания климата доверия между сторонами.

«Необходимо немедленно прекратить бомбежки в Алеппо и в других местах», - подчеркнул Пан Ги Мун.

Ранее УНИАН сообщал, что Франция планирует инициировать расследование военных преступлений в Сирии в Международном уголовном суде. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро считает, что к этим преступлениям причастны все стороны, «которые является соучастниками того, что происходит в Алеппо, в том числе российские лидеры».