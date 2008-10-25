Наводнение в Йемене: погибли 47 человек

В Йемене в результате наводнения, вызванного тропическим штормом на юго-востоке страны, погибли по меньшей мере 47 человек.

Как передает Лента.ру, 41 человек погиб при наводнении, шесть человек - от ударов молний.

Также в результате разбушевавшейся стихии разрушено около 500 домов, более 3500 семей остались без крова. По предварительным данным, пропали без вести 48 человек. Спасательные работы ведутся с помощью вертолетов.

В то же время местное правительство объявило две провинции страны Хадрамаут и Аль-Махру зонами бедствия.

Причиной стихийного бедствия стал ураган, возникший в Индийском океане на текущей неделе. Первоначально ураган направлялся к полуострову Сомали в Аденский залив, но затем развернулся и направился к южному побережью Йемена.