Израиль снес дома двух погибших в ходе "интифады ножей" палестинцев (фото)
Израильские силы безопасности снесли на Западном берегу Иордана дома двух палестинцев, нападение которых в декабре 2015 года привело к гибели двух израильтян.
Дома были снесены ночью в лагере беженцев Каландия между Иерусалимом и Рамаллой. Во время сноса в результате столкновений с израильскими силами пострадали четыре палестинца, передает Русская служба Би-би-си.
Палестинцы бросали камни и стреляли в военных, сносивших постройки, израильские силы безопасности открыли огонь по "основным зачинщикам".
23 декабря минувшего года два палестинца напали на израильтянина в центральном районе Иерусалима. Пострадавший от полученных ранений скончался.
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Еще один житель Израиля погиб от огнестрельных ранений, которые ему случайно нанес полицейский, пытавшийся остановить нападавших. Оба палестинца также были убиты.
За последние месяцы в Израиле произошла целая серия нападений палестинцев на израильтян. Погибли около 250 человек, более 200 из которых - палестинцы.
В большинстве случаев арабские подростки, вооруженные ножами, нападали на израильтян и погибали, получив отпор.
Также смертью палестинцев завершались столкновения с израильскими военными на Западном берегу или на границе с сектором Газа.