Израиль снес дома двух погибших в ходе "интифады ножей" палестинцев (фото)

12:49, 04 июля 2016
Мир
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Израильские силы безопасности снесли на Западном берегу Иордана дома двух палестинцев, нападение которых в декабре 2015 года привело к гибели двух израильтян.

REUTERS

Дома были снесены ночью в лагере беженцев Каландия между Иерусалимом и Рамаллой. Во время сноса в результате столкновений с израильскими силами пострадали четыре палестинца, передает Русская служба Би-би-си.

Палестинцы бросали камни и стреляли в военных, сносивших постройки, израильские силы безопасности открыли огонь по "основным зачинщикам".

REUTERS

23 декабря минувшего года два палестинца напали на израильтянина в центральном районе Иерусалима. Пострадавший от полученных ранений скончался.

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Еще один житель Израиля погиб от огнестрельных ранений, которые ему случайно нанес полицейский, пытавшийся остановить нападавших. Оба палестинца также были убиты.

REUTERS

За последние месяцы в Израиле произошла целая серия нападений палестинцев на израильтян. Погибли около 250 человек, более 200 из которых - палестинцы.

В большинстве случаев арабские подростки, вооруженные ножами, нападали на израильтян и погибали, получив отпор.

Также смертью палестинцев завершались столкновения с израильскими военными на Западном берегу или на границе с сектором Газа.

REUTERS

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