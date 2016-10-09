В латвийской армии объявили повышенную готовность из-за стягивания к границе войск РФ - СМИ

Как сообщает Delfi, поводом к этому стала высокая активность армии России в непосредственной близости стран Балтии.

Так, в течение двух дней возле границы Латвии идентифицированы самолеты ВВС РФ: тактические бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-27, а также военно-транспортный Ан-26.

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Возле сухопутной границы проходят совместные учения 76-й и 98-й воздушно-десантной дивизии с элементами полноценной боевой деятельности. Помимо этого, 76-я дивизия впервые укреплена танковой ротой.

Под видом логистических учений Балтийский флот РФ перебрасывает из Усть-Луги в Калининградскую область оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Для перевозки используется автомобильно-железнодорожный паром "Амбал", который движется в Балтийском море и должен в пятницу прибыть в Калининград.

При этом не исключается, что с перевозкой "Искандера" связаны и вчерашние нарушения воздушного пространства Эстонии и Финляндии российскими истребителями.