Два российских истребителя вторглись в воздушное пространство Финляндии: СМИ узнали подробности

Об этом сообщает финское издание yle.

Инциденты произошли 6 октября в районе Финского залива к югу от города Порвоо. В первый раз истребитель ВВС России Су-27 вошел в воздушное пространство Финляндии в 16.43, во второй раз – в 21.33.

Истребители ВВС Финляндии были подняты в воздух на перехват нарушителей. Российские самолеты также сфотографировали.

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Отмечается, что в первом случае российский военный самолет находился на территории Финляндии в течение минуты. За это время он, находясь в километре от границы, пролетел 13 км.

Пограничная служба Финляндии расследует эти инциденты.

Издание отмечает, что вчерашние случаи нарушения воздушного пространства Финляндии – первые в этом году. В прошлом году подобных инцидентов было три, сообщают в Морской охране.

По словам председателя оборонной комиссии парламента, депутата Коалиционной партии Илкки Канерва, Финляндия потребует от России объяснений по поводу инцидентов.

В Минобороны России отрицают факт нарушения воздушного пространства Финляндии. В заявлении ведомства говорится, что речь идет о рутинных тренировочных полетах, и самолеты не отклонялись от заданного курса.