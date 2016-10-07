Вторая провокация за сутки: российский истребитель вторгся в воздушное пространство Финляндии
08:02, 07 октября 2016Мир
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Военно-воздушные силы Финляндии заявили о повторном нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны.
Су-27 вновь нарушил воздушное пространство Финляндии / vonsolovey.livejournal.com
В сообщении говорится, что еще один истребитель Су-27 около 21:33 по Киеву вновь находился над Финским заливом к югу от города Порвоо (около 30 км к востоку от Хельсинки), передает РБК.
В ВВС отметили, что контроль воздушного пространства Финляндии осуществляется круглосуточно.
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Ранее 6 октября российский истребитель Су-27 нарушил воздушное пространство Финляндии. Это произошло в 16:43 по местному времени.
По данным ведомства, Су-27 находился на территории страны в течение одной минуты, залетел вглубь территории Финляндии примерно на 1 километр и пролетел около 13 километров.
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