Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства российским Су-27

Об этом заявляет министерство обороны Финляндии.

Истребитель 6 октября в 16:43 по местному времени пролетел над Финским заливом к югу от города Порвоо.

По данным ведомства, Су-27 находился на территории страны в течение одной минуты, залетел вглубь территории Финляндии примерно на 1 километр и пролетел около 13 километров.

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"Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолет от маршрута не отклонялся, что подтверждается данными объективного контроля", – сообщили в минобороны.

Погранслужбы Финляндии расследуют инцидент.

В свою очередь, в минобороны РФ заявили, что истребитель совершал учебно-тренировочный полет и находился над нейтральными водами Финского залива, передает Слон.

"Полет проходил по строго установленному маршруту. Во время полета самолет от маршрута не отклонялся, что подтверждается данными объективного контроля", – сказали в российском ведомстве.

Как сообщал УНИАН ранее, 22 сентября 2016 года два российских бомбардировщика Ту-160 сопровождались истребителями четырех европейских стран по мере их продвижения со стороны Норвегии в направлении северной части Испании и обратно.

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ВВС Норвегии, Британии, Франции и Испании поднимали в воздух свои перехватчики по мере того, как российские самолеты приближались к воздушным границам каждой из этих стран.

Позже Исландия пожаловалась, что российские Ту-160 в тот же день проследовали в опасной близости от гражданских воздушных судов. По информации МИД Исландии, бомбардировщик прошли на удалении в 1800-2700 метров ниже пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Рейкъявика в Стокгольм. Российское минобороны назвало эти утверждения исландского МИДа "плодом их фантазии".