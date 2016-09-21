Главный глашатай Кремля по "пришитым" к украинцам делам объявил об отставке
15:40, 21 сентября 2016Мир
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Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин подал в отставку.
По словам Маркина, за девять лет работы в СКР он выполнил свою миссию / youtube.com
Об этом сообщает Русская служба BBC.
"Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию", - заявил Маркин.
Слухи об отставке Маркина появились неделю назад, однако до настоящего момента он отказывался их комментировать.
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По словам Маркина, за девять лет работы в СКР он выполнил свою миссию.
С начала войны на Донбассе в обязанности Маркина входило расспространение пропагандистской информации о "пришитых" Следственным комитетом РФ делах против украинцев, в том числе из высшего офицерского состава ВСУ.
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