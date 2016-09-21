Главный глашатай Кремля по "пришитым" к украинцам делам объявил об отставке

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Теперь могу официально сказать, что я принял решение завершить работу в Следственном комитете, и подал рапорт об отставке по собственному желанию", - заявил Маркин.

Слухи об отставке Маркина появились неделю назад, однако до настоящего момента он отказывался их комментировать.

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По словам Маркина, за девять лет работы в СКР он выполнил свою миссию.

С начала войны на Донбассе в обязанности Маркина входило расспространение пропагандистской информации о "пришитых" Следственным комитетом РФ делах против украинцев, в том числе из высшего офицерского состава ВСУ.