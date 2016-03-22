В Следственном комитете РФ прокомментировали приговор Савченко цитатой Высоцкого
17:14, 22 марта 2016Общество
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Представитель Следственного комитета России прокомментировал приговор Савченко цитатой Владимира Высоцкого.
В СК РФ прокомментировали приговор Савченко / youtube.com
Свой комментарий Владимир Маркин оставил в Twitter.
"…До свиданья, Таня, а может быть, - прощай! До свиданья, Таня, если можешь, - не серчай!...", - написал Маркин.
Как сообщает ТАСС, в свою очередь генпрокуратура России заявила, что осталась довольна приговором Надежде Савченко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, городской суд Донецка Ростовской области (РФ)приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы по статье "убийство" УК РФ за гибель российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.
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