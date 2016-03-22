В Следственном комитете РФ прокомментировали приговор Савченко цитатой Высоцкого

Свой комментарий Владимир Маркин оставил в Twitter.

"…До свиданья, Таня, а может быть, - прощай! До свиданья, Таня, если можешь, - не серчай!...", - написал Маркин.

Как сообщает ТАСС, в свою очередь генпрокуратура России заявила, что осталась довольна приговором Надежде Савченко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, городской суд Донецка Ростовской области (РФ)приговорил Савченко к 22 годам тюрьмы по статье "убийство" УК РФ за гибель российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.