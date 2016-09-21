В ЦРУ объяснили, почему Путин может перейти к более жесткому стилю правления

Питер Клемент, глава подразделения ЦРУ по наблюдению за Россией, выступил в Университете Джорджа Вашингтона через день после того, как пропутинская партия "Единая Россия" получила большинство мест на парламентских выборах, передает "Голос Америки".

Клемент заявил, что видит некоторые "признаки" того, куда ведет Россию бывший офицер российской разведки.

Речь, в частности, идет о недавних сообщениях о возможной "крупной реорганизации" российских спецслужб, при которой ведомства внутренней и внешней разведки объединятся в единую организацию, в которой будет доминировать внутренняя спецслужба, Федеральная служба безопасности, пояснил он.

"Я вижу в этом потенциальное ужесточение контроля над обществом", – сказал Клемент, отметив, что он считает, что Путин "всерьез опасается нестабильности и беспорядков".

По мнению Клемента, Россия увязла в нефтяной "моноэкономике". Эксперт также сослался на сообщения российских СМИ, что правительство намерено повысить пенсионный возраст.

"Они начинают экономить на всем", – сказал он.

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По мнению Клемента, тревоги Путина по поводу беспорядков усилились после массовых протестов в Москве в связи с предполагаемыми подтасовками на парламентских выборах 2011 года.

"Он не позволит, чтобы это повторилось", – сказал эксперт.

После избрания на первый срок в 2000 году Путин сконцентрировался на прекращении постсоветского хаоса и реинтеграции России в систему международного порядка.

"Теперь все вернулось на круги своя. Теперь я вижу в нем гораздо большего Путина из КГБ, чем мы знали", – сказал Клемент, добавив, что российский лидер, похоже, хочет оставить после себя наследие сильного лидера, которое включало бы захват украинского Крыма в марте 2014 года.

"Думаю, сейчас он считает, что сделал нечто, что обеспечит ему место в российской истории. Он также хочет быть человеком, восстановившим величие России, и он, несомненно, верит, что Россия должна быть сильной, конкурентоспособной, военной державой", – сказал Клемент.

По мнению эксперта, вмешательство в гражданскую войну в Сирии восстановило российское влияние на Ближнем Востоке.

Вмешательство Путина "вынудило США сесть за стол переговоров и признать его не просто как одного из игроков, но как равного", – сказал Клемент.