СМИ: во Франции госпитализировали экс-президента Ширака

В Париже с легочной инфекцией госпитализировали бывшего президента страны, 83-летнего Жака Ширака, передает Новое время со ссылкой на французское издание Le Parisien.

"Ширак был доставлен в аэропорт Ле-Бурже из Марокко, где он отдыхал вместе со своей семьей", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент Узбекистана Каримов умер, главой похоронной комиссии назначен премьер Мирзияев

Экс-президента Франции госпитализирован в парижскую клинику Ля Пети-Сальпетриер.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Ширак уже попадал в больницу, но тогда состояние здоровья Жака Ширака не вызывал опасений.

Справка. Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В 2005 году у него случился инсульт. В конце 2013 года ему была сделана операция на почках и Ширак находился тогда в госпитале в течение недели. В прошлом году он был госпитализирован в связи с резким обострением подагры, который сопровождался сильными болями. После прохождения медобследования он вернулся домой.