Во Франции госпитализирован экс-президент Жак Ширак

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщила сегодня дочь бывшего главы государства Клод, Жак Ширак был госпитализирован накануне для проверки состояния здоровья, так как "ее отец чувствовал себя в течение последних дней обессиленным".

Клод Ширак сообщила, что состояние здоровья Жака Ширака не вызывает опасений. "Он останется в госпитале на несколько дней, возможно на неделю", - сказала дочь бывшего президента Франции.

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Справка. Жак Ширак был президентом Франции с 1995 по 2007 год. В 2005 году у него произошел инсульт. В конце 2013 года ему была сделана операция на почках и Ширак находился тогда в госпитале в течение недели. В прошлом году он был госпитализирован в связи с резким обострением подагры, сопровождавшимся сильными болями. После прохождения медобследования он вернулся домой.