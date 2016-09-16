Der Spiegel: Одно будущее, 27 мнений

Об этом пишет Маркус Бекер в статье "Одно будущее, 27 мнений", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Европейские лидеры собираются на саммит, а британцы остаются дома. В пятницу в Братиславе состоится неформальная встреча глав государств и правительств, на которой не может быть принято никаких официальных решений, в конце концов, несмотря на референдум о выходе, Великобритания все еще остается членом ЕС. Хотя, как ожидается, будет проходить обсуждение направлений, важных для будущего Европейского Союза.

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Размышления о том, каким это будущее должно быть, вызывают очень много споров. Понятно одно: многие граждане недовольны Евросоюзом, либо больше в нем не заинтересованы. Как это изменить, пока неясно. В целом, ЕС разделился на два лагеря: одни под девизом "Теперь и подавно!" хотят ускорить европейскую интеграцию, например, Германия и Франция. Другие – в первую очередь, Польша и Венгрия – хотят укрепить позиции национальных государств.

О чем будет идти речь на саммите в Братиславе?

Политика в сфере безопасности и обороны: Германия и Франция в течение нескольких недель реализовали уже две инициативы. В августе они представили комплексные предложения по европейскому сотрудничеству в области внутренней безопасности и борьбы с терроризмом, а несколько дней назад официально объявили о совместной инициативе по расширению сотрудничества в военной сфере. Военный штаб ЕС и голосование о расходах на оборону – это ключевые пункты планов, которые будут обсуждаться в Братиславе.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже поддержал этот проект в своем обращении в среду. В пятницу министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони в интервью "Politico" высказывался в пользу общей оборонной стратегии ЕС. До сих пор такие планы терпели неудачу из-за сопротивления Лондона. Если ЕС удастся добиться прогресса, то это станет четким сигналом того, что в некоторых сферах без британцев даже лучше.

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Иммиграция: Согласно опросам, сейчас это самая большая причина для беспокойства граждан ЕС, в то же время Союз в этом вопросе очень далек от единства. Примерно год назад было принято решение о перераспределении 160 000 беженцев – несмотря на сопротивление стран Восточной Европы. Но до сих пор, распределена только небольшая их часть, и улучшения не предвидится. Венгрия оспаривает решение в Европейском суде и в октябре хочет провести референдум по вопросу квот ЕС на прием беженцев. В Братиславе страны Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Словакия и Чехия) хотят выступить, как единое целое, и представить свою позицию. Поэтому, как в Брюсселе, так и в Берлине, никто не ожидает значительного прогресса в этом вопросе.

Экономическое положение: Это также один из важных вопросов в Братиславе. Здесь споры продолжаются, прежде всего, из-за политики жесткой экономии, за которую выступают Германия и другие страны Северной Европы. Как и в вопросе политики в отношении беженцев, здесь также есть коалиция против Северной и Западной Европы – это страны Южной Европы. В Братиславе они договорились совместно потребовать программу роста. Это означает, что темой саммита также может стать смягчение условий Пакта стабильности.