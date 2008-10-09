Грузия возобновила импорт электроэнергии из России, который был приостановлен 25 сентября 2008 года. Об этом заявил представитель "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO). Речь идет о поставках электроэнергии по ЛЭП "Салхино", проходящей по территории Абхазии. Экспорт электричества в Россию осуществляется по ЛЭП "Кавкасиони".

Между Россией и Грузией существует соглашение о взаимных поставках электричества. Большую часть электроэнергии Грузия получает с гидроэлектростанций. Зимой уровень воды в горных реках падает, и республике приходится покрывать дефицит электроэнергии за счет внешних поставок.

В летний период Грузия поставляет излишки энергии в Россию, а зимой, наоборот, импортирует российское электричество, поясняет Лента.ру.