Грузия возобновила импорт электроэнергии из России
Приближается зима
Грузия возобновила импорт электроэнергии из России, который был приостановлен 25 сентября 2008 года. Об этом заявил представитель "Коммерческого оператора электроэнергетической системы Грузии" (ESCO). Речь идет о поставках электроэнергии по ЛЭП "Салхино", проходящей по территории Абхазии. Экспорт электричества в Россию осуществляется по ЛЭП "Кавкасиони".
Между Россией и Грузией существует соглашение о взаимных поставках электричества. Большую часть электроэнергии Грузия получает с гидроэлектростанций. Зимой уровень воды в горных реках падает, и республике приходится покрывать дефицит электроэнергии за счет внешних поставок.
В летний период Грузия поставляет излишки энергии в Россию, а зимой, наоборот, импортирует российское электричество, поясняет Лента.ру.