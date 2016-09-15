СМИ: преступники времен 90-х организовали смену лидера криминального мира Эстонии
14 сентября под Хаапсалу убили выходца из Могилева Николая Таранкова, которого СМИ называют лидером преступного мира Эстонии.
Труп 63-летнего Николая Таранкова с травмой головы был обнаружен в припаркованном в лесу автомобиле, официально сообщили в полиции, передает rus.err.ee.
Таранков родом из Могилева, прибыл в Эстонию в 1973 году и поступил в Пярнускую морскую школу. Он не имел уголовного прошлого и не сидел в тюрьме.
"Таранков – босс общака и третейский судья в спорных вопросах, которые не удается утрясти другим влиятельным авторитетам, своего рода советникам Таранкова, числом не более четырех-пяти человек. Решения Николая Таранкова не подлежат обсуждению", - пишет журналист Светлана Логинова в своей книге "Бандитский Ида-Вирумаа".
Читайте такжеВ Германии активизировалась российская мафия – полиция страны
Недавно в Эстонии был осужден преступный авторитет Ассар Паулус и продолжается судебный процесс над одним из лидеров преступного мира республики Хароном Дикаевым.
Бывший комиссар полиции Койт Пикаро считает, что все эти события свидетельствуют о появлении в криминальной среде нового лидера, стремящегося взять власть в свои руки.
Читайте такжеДело "русской мафии": в Испании задержали шестерых граждан РФ и украинца
Пикаро отметил, что есть два человека в криминальной среде, которые могут претендовать на лидерство. Имена он называть не стал, лишь уточнил, что они несколько моложе, чем выше перечисленная тройка, но тоже из времен 90-х годов.
"Если новый потенциальный лидер почувствует конкуренцию, криминальная война возможна, если договорятся мирно, то все будет спокойно. По-моему, войны в криминальном сообществе не будет", - утверждает Пикаро.