СМИ: преступники времен 90-х организовали смену лидера криминального мира Эстонии

Труп 63-летнего Николая Таранкова с травмой головы был обнаружен в припаркованном в лесу автомобиле, официально сообщили в полиции, передает rus.err.ee.

Таранков родом из Могилева, прибыл в Эстонию в 1973 году и поступил в Пярнускую морскую школу. Он не имел уголовного прошлого и не сидел в тюрьме.

"Таранков – босс общака и третейский судья в спорных вопросах, которые не удается утрясти другим влиятельным авторитетам, своего рода советникам Таранкова, числом не более четырех-пяти человек. Решения Николая Таранкова не подлежат обсуждению", - пишет журналист Светлана Логинова в своей книге "Бандитский Ида-Вирумаа".

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Недавно в Эстонии был осужден преступный авторитет Ассар Паулус и продолжается судебный процесс над одним из лидеров преступного мира республики Хароном Дикаевым.

Бывший комиссар полиции Койт Пикаро считает, что все эти события свидетельствуют о появлении в криминальной среде нового лидера, стремящегося взять власть в свои руки.

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Пикаро отметил, что есть два человека в криминальной среде, которые могут претендовать на лидерство. Имена он называть не стал, лишь уточнил, что они несколько моложе, чем выше перечисленная тройка, но тоже из времен 90-х годов.

"Если новый потенциальный лидер почувствует конкуренцию, криминальная война возможна, если договорятся мирно, то все будет спокойно. По-моему, войны в криминальном сообществе не будет", - утверждает Пикаро.