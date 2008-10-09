На «Часах национального долга» США закончилось свободное место

На табло "Часов национального долга", расположенном в Манхэттене, закончились свободные разряды для отображения полной величины госдолга США, сообщает BBC News. Это произошло после того, как национальный долг США перевалил за 10 триллионов долларов.

Для того, чтобы полностью отображать размер национального долга США первый разряд табло, высвечивавший знак доллара, 7 октября стал высвечивать цифру 1 - первую в 10-триллионном числе. В ближайшее время на табло планируется добавить еще два разряда, чтобы оно могло отображать квадриллионные числа.

По данным официального сайта "Часов национального времени", сейчас госдолг США составляет 10,229 триллиона долларов. Начиная с 28 сентября 2007 года его величина увеличивалась 3,24 миллиарда долларов в день. По данным сайта, в США проживает 304,87 миллиона человек и каждому из них государство задолжало уже 33,552 тысячи долларов.

"Часы национального долга" были установлены в 1989 году и до последнего времени были способны отображать числа, состоящие из 13 цифр. В 1989 году госдолг США составлял всего 2,7 триллиона долларов. Табло принадлежит нью-йоркской компании-застройщику Durst Organization.

Лента.ру