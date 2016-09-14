Новая конституция Туркменистана позволяет Бердымухамедову быть президентом пожизненно

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», предыдущие выборы президента Туркменистана состоялись в 2012 году, следующие должны пройти в 2017-м.

Стать пожизненным президентом Бердымухамедову позволяют два принципиальных изменения в Основном законе. Снят возрастной ценз для кандидатов - до сих пор избираться президентом можно было только до 70 лет, а теперь эта норма отменена. Сейчас Бердымухамедову 59 лет. Второе нововведение - увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

Читайте такжеВ Туркменистане ограничили продажу валюты

Новую редакцию Конституции единогласно принял парламент Туркменистана. Голосование проходило на заседании Совета старейшин (представительный совещательный орган под руководством президента, его основная задача - подкрепить политику правительства авторитетом старейшин). На этом же заседании Бердымухамедов подписал закон, после чего он сразу же вступил в силу.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября на 79-м году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. Он был единственным руководителем страны с 1991 года. До этого на протяжении двух лет он был первым секретарем ЦК Компартии Узбекской ССР.