В Будапеште вопросы членства в НАТО Украины и Грузии

Неформальная встреча министров обороны стран НАТО открывается сегодня в Будапеште.

Для участия в двухдневном форуме ожидается прибытие 42 официальных делегаций, общее число гостей, по данным ИТАР-ТАСС, достигает 700 человек.

Военное руководство НАТО обсудит не только прием в свои ряды Грузии и Украины, о котором накануне встречи заявил министр обороны Венгрии Имре СЕКЕРЕШ, но и планы по защите граничащих с Россией членов и партнеров Альянса.

Ряд конкретных мер в рамках этого плана накануне предложил глава Пентагона Роберт ГЕЙТС. Он объявил о возможности передачи Украине военных кораблей США, которые могут заменить Черноморский флот РФ.

Со своей стороны Россия и Беларусь также укрепляют фланги: в начале ноября Москва и Минск подпишут соглашение о создании единой региональной системы ПВО, отмечает NEWSru.