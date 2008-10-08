У Еханурова есть справка, что оружие в Судан не продавали

Украина имеет сертификат, согласно которому Кения является конечным покупателем военной техники, которую перевозило судно «Фаина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Охриде министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, комментируя информацию в СМИ о том, что танки и оружие, которые находятся на захваченном пиратами судне «Фаина», предназначались для Южного Судана.

«В Украине есть сертификат, согласно которому конечным потребителем этого оружия является Кения. Точка», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

В связи с этим он также заявил, что исключает силовой вариант освобождения из заложников членов экипажа этого судна.

«Украинская сторона выступает исключительно за ведение переговоров, мы против силового варианта. Главная ценность – это люди», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого - 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков «Фаины» осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы. Пираты требуют за судно и груз 20 млн. долларов выкупа.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей из состава 5-го флота, которые имеют задание не допустить выгрузки оружия на берег.

7 октября Би-Би-Си сообщило, что имеет документы, которые якобы подтверждают, что боеприпасы и танки на борту сухогрузу "Фаина", захваченного пиратами у берегов Сомали, могли предназначаться для Южного Судана. По данным радиостанции, копия грузовой декларации свидетельствует о том, что контракт на поставку техники был заключен министерством обороны Кении от имени правительства Южного Судана. Кенийское оборонное ведомство, в соответствии с этим документом, является лишь грузополучателем.

Контрактные номера танков, гранатометов и зенитных установок содержат код GOSS, который, как сообщили Би-Би-Си военные эксперты, обычно используется как сокращение от "Government of South Sudan" (из английской – “правительство Южного Судана”).

В то же время сегодня Совет национальной безопасности и обороны заявил, что аббревиатура GOSS означает подразделение материально-технического обеспечения Министерства обороны Кении – General Ordinance and Security Supplies”.