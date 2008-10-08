Генсек ООН обсудил с Ющенко отправку миротворцев в Судан

Руководство ООН ведет переговоры с Киевом об отправке украинских военнослужащих и вертолетов в Судан для участия в миротворческой миссии в мятежной провинции Дарфур, сообщил во вторник генсек ООН Пан Ги Мун на брифинге в штаб-квартире организации.

"Во время общеполитической дискуссии (на Генеральной ассамблее) я обсудил с президентом Виктором Ющенко возможность отправки украинских военных вертолетов и персонала. В продолжении этой беседы у нас была дискуссия в Нью-Йорке на прошлой неделе с министром обороны Украины", - сказал генсек, отметив, что консультации между ООН и Киевом по этому вопросу продолжаются.

Совместная миссия ООН и Африканского союза действует в Дарфуре с января 2008 года, напоминает РИА "Новости". Гражданская война в этой суданской провинции продолжается с февраля 2003 года. Правительственным силам и их сторонникам противостоят многочисленные повстанческие группировки, добивающиеся независимости. За это время от насилия и гуманитарных проблем в провинции погибли, по данным ООН, до 300 тысяч человек, 2,7 миллиона стали беженцами. Хартум опровергает эти цифры и настаивает на том, что гражданская война унесла не более 10 тысяч жизней.

Решение об учреждении новой миссии, в рамках которой должен быть развернут 20-тысячный миротворческий контингент и 6 тысяч полицейских, было принято Советом Безопасности ООН 31 июля 2007 года. Миссия состоит в основном из контингентов африканских стран, которые, однако, не могут предоставить необходимое число миротворцев, из-за чего ООН вынуждена обращаться за помощью к другим государствам.