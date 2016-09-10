Facebook восстановил фотографию "Напалм во Вьетнаме" после критики о цензуре

Об этом, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Ранее фотография была удалена социальной сетью со страницы норвежской газеты Aftenposten. После этого главный редактор издания написал письмо создателю Facebook Марку Цукербергу и раскритиковал его политику.

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Против удаления фотографии выступила премьер-министр Норвегии Эрма Сульберг. Она заявила, что Facebook стирает историю, удаляя эту фотографию, сделанную в 1972 году.

Facebook удалил фотографию из-за того, что она нарушает политику социальной сети по поводу детской наготы.

"Мы услышали мнение общества, и пересмотрели то, как наши стандарты подходят под эту публикацию. Мы осознали историю и мировую важность этого изображения", - сообщили в компании.

Главный редактор Aftenposten Эспен Эгиль Хансен написал письмо Цукербергу после удаления фотографии, в которм обвинил создателя социальной сети в злоупотреблении властью.

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Снимок Ника Ута, известный под названием "Ужас войны" или "Напалм во Вьетнаме", был снят в июне 1972 года в деревне Чангбанг, где проходили столкновения между войсками Вьетконга и войсками южновьетнамского правительства. За него фотограф получил Пулитцеровскую премию в 1973 году. Девочка, изображенная на фотографии, выжила и получила всемирную известность благодаря снимку. В 1997 году ее назначили послом доброй воли ООН.