Движение ХАМАС взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Иерусалиме - СМИ
01:19, 21 апреля 2016Мир
504 0
Движение ХАМАС с Западного берега реки Иордан взяло на себя ответственность за взрыв в автобусе в Иерусалиме, в результате которого пострадали около 20 человек.
REUTERS
Об этом в среду, 20 апреля, сообщает газета Haaretz ссылаясь на заявление группировки.
Издание отмечает, что соответствующее заявление сделали представители ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, а не члены движения в секторе Газа или их представители за рубежом.
Отмечается, что в среду медики из сектора Газа сообщили, что получивший ранения в результате взрыва палестинец умер. Предполагается, что он был членом ХАМАС и несет ответственность за взрыв.
Читайте такжеПремьер-министр Израиля обещает наказать всех причастных к взрыву автобуса
В своем заявлении группировка отмечает, что 19-летний палестинец был выходцем из лагеря палестинских беженцев Аль-Айда, который находится недалеко от Вифлеема.
Как сообщал УНИАН, в Израиле при взрыве в автобусе в Иерусалиме пострадали около 20 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter