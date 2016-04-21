Движение ХАМАС взяло на себя ответственность за взрыв автобуса в Иерусалиме - СМИ

Об этом в среду, 20 апреля, сообщает газета Haaretz ссылаясь на заявление группировки.

Издание отмечает, что соответствующее заявление сделали представители ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, а не члены движения в секторе Газа или их представители за рубежом.

Отмечается, что в среду медики из сектора Газа сообщили, что получивший ранения в результате взрыва палестинец умер. Предполагается, что он был членом ХАМАС и несет ответственность за взрыв.

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В своем заявлении группировка отмечает, что 19-летний палестинец был выходцем из лагеря палестинских беженцев Аль-Айда, который находится недалеко от Вифлеема.