Пираты заявляют, что их пленники на "Фаине" находятся в безопасности

Представитель сомалийских пиратов по телефону сообщил агентству Франс Пресс о том, что наметился прогресс в переговорах между пиратами и владельцами судна "Фаина", захваченного на прошлой неделе, передает РИА "Новости" со ссылкой на французское агентство.

"Я не могу сказать вам, когда дело будет разрешено, но в переговорах наметился прогресс", - сказал источник, не назвавший своего имени. Он также добавил, что экипаж корабля находится в безопасности и самочувствие всех захваченных на борту "Фаины" хорошее.