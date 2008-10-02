НАТО может обслуживать военные корабли Украины в своих портах

Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины капитан 1-го ранга Александр РЫБОНЬКА 2-3 октября в бельгийском городе Кнокк принимает участие в 15-ом заседании Конференции по обслуживанию в портах НАТО агентства НАТО по вопросам технического обслуживания и обеспечения (NAMSА).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, целью мероприятия является анализ возможности и спектра услуг, которые могут предоставляться NAMSА кораблям и суднам ВМС Украины в иностранных портах, и определение целесообразности приобретения украинским военным флотом статуса «ассоциированного члена» Конференции, а также выяснение операционных, административно-юридических, технических и финансовых аспектов деятельности NAMSА в сфере логистического обеспечения кораблей и судов ВМС Украины в иностранных портах по сравнению с услугами, которые уже предоставляются.