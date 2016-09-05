КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Об этом сообщил Объединенный комитет руководства штабов Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

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Тестовый пуск трех баллистических ракет был выполнен около 00:14 по местному времени. Тип ракет и район падения пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки в сторону Японского моря 24 августа. Тогда ракета пролетела 500 километров и упала в подконтрольные Японии воды.

Как известно, военные КНДР пригрозили "физическим ответом", если США и Южная Корея развернут расширенную систему ПРО THAAD на Корейском полуострове. Она предназначена для перехвата баллистических и иных ракет на больших высотах.