Северная Корея обвинила США в подготовке к "упреждающему" ядерному удару - СМИ

КНДР обвинила Америку в планировании ядерного удара. Это заявление Пхеньяна последовало после того, как Вашингтон впервые за 10лет сообщил о намерении отправить в тихоокеанский регион стратегические бомбардировщики B-1В. Об этом со ссылкой на NDTV пишет «РБК».

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Пхеньян обвиняет Вашингтон в том, что США «становятся все более ярко выраженными в своих попытках «опрокинуть» КНДР путем мобилизации ядерного оружия

«Такие шаги по укреплению ядерных сил еще раз указывают на то, что американские империалисты готовят упреждающий ядерный удар по КНДР», — цитирует телеканал сообщения северокорейских СМИ.

Бомбардировщики должны были быть развернуты в минувшую субботу на военной базе на острове Гуам и должны заменить бомбардировщики B-52, следует из заявлений представителей ВВС США, сделанных в конце июля.

Как известно, военные КНДР пригрозили "физическим ответом", если США и Южная Корея развернут расширенную систему ПРО THAAD на Корейском полуострове. Она предназначена для перехвата баллистических и иных ракет на больших высотах.