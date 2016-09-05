В Париже прошел митинг в защиту азиатских мигрантов

Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на Associated Press.

Местные чиновники и представители правящей Социалистической партии присоединились к акции протеста, организованной представителями китайской общины и активистами, которые борются с расизмом.

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Демонстранты призывают полицию обеспечить защиту мигрантов. Поводом для акции протеста стала гибель китайского портного в прошлом месяце в парижском пригороде Обервилье после попытки ограбления.

Адвокат пострадавшего говорит, что нападение произошло на этнической почве, и китайская община утверждает, что случаи нападений со стороны вооруженных грабителей случаются постоянно.

Министр внутренних дел Бернар Казнев встретился с семьей погибшего и обещал усилить меры безопасности.