В Париже прошел митинг в защиту азиатских мигрантов
Сотни людей в воскресенье вышли на улицы французской столицы, чтобы призвать к прекращению насилия против азиатских иммигрантов, после избиения и гибели торговца из Китая.
Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на Associated Press.
Местные чиновники и представители правящей Социалистической партии присоединились к акции протеста, организованной представителями китайской общины и активистами, которые борются с расизмом.
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Демонстранты призывают полицию обеспечить защиту мигрантов. Поводом для акции протеста стала гибель китайского портного в прошлом месяце в парижском пригороде Обервилье после попытки ограбления.
Адвокат пострадавшего говорит, что нападение произошло на этнической почве, и китайская община утверждает, что случаи нападений со стороны вооруженных грабителей случаются постоянно.
Министр внутренних дел Бернар Казнев встретился с семьей погибшего и обещал усилить меры безопасности.