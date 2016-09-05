Бедность должна быть ликвидирована к 2030 году - Генсек ООН

Об этом заявил Генсек ООН Пан Ги Мун на пресс-конференции, организованной в китайском Ханчжоу в рамках саммита G20, передает Анадолу.

По его словам, цель проведения G20 заключается в обеспечении мира, процветания и устойчивого развития.

Пан Ги Мун отметил, что на саммите наряду с социально-экономическими вопросами будет обсуждаться и проблема изменения климата.

«Устойчивое развитие возможно только путем обеспечения устойчивого мира. Для сбалансированной экономики нам необходимы мир и сотрудничество во имя развития. ООН продолжит оказывать поддержку странам, которые стремятся к миру, развитию и соблюдению прав человека»,- добавил он.

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Он подчеркнул необходимость осуществления странами «Большой двадцатки» совместных усилий, направленных на незамедлительное решение проблем, являющихся следствием нищеты, неравенства и конфликтов.

«К сожалению, мы становимся свидетелями конфликтов во многих странах, таких как Сирия, Йемен, Южный Судан, Ливия, Мали. Крайняя нищета и растущее неравенство затрагивают наше чувство справедливости. Число людей, вынужденно покинувших свое место жительства в результате вооруженных конфликтов, достигло самого высокого показателя со времен Второй мировой войны - 65 миллионов. Эта цифра во многих странах растет день ото дня из-за продолжающихся там боевых действий. Все эти вопросы должны быть разрешены посредством проявления международной солидарности»,- добавил он.

Генсек ООН подчеркнул, что одним из важнейших факторов в деле достижения устойчивого развития является борьба с бедностью.

«Бедность во всех её проявлениях должна быть ликвидирована к 2030 году. Надеюсь, что к этому времени мы обеспечим устойчивое развитие и будем жить в мире, где нет голодающих. Мы обязаны обеспечить доступ нуждающимся к питанию, качественному образованию, медицинским услугам, питьевой воде, электроэнергии и мирной жизни»,- добавил Пан Ги Мун.