Каждый второй житель Евросоюза считает мигрантов обузой - опрос

Но, как показал социологический опрос Pew Research Center, страны ЕС значительно отличаются по уровню неприязни в отношении мигрантов, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Больше всего тех, кто считает, что мигранты лишают работы граждан и социальных льгот, в Венгрии (82%), Польше (75%) и Греции (72%) по среднеевропейским показателем в 50%.

Наименее озабочены этим немцы и шведы (31% и 32% соответственно). Только в Германии и Швеции по меньшей мере половина опрошенных сказала, что мигранты сделают странусильнее благодаря труду и талантам.

Венгрия и Польша, которые, по словам авторов исследования, приняли мало мигрантов, больше всего боятся терактов из-за их наплыва (76% и 71% соответственно). Меньше половины граждан обеспокоены ростом риска терактов только во Франции и Испании.

Опрос также проводился по отношению к мусульманам - именно они составляют наибольшую часть мигрантов в Европу. Наиболее негативно к идее сосуществования с ними в своей стране относятся венгры, итальянцы и поляки (72%, 69% и 66% соответственно). В целом на юге и востоке ЕС более негативно относятся к исламским верующим, тогда как во Франции и Великобритании такого мнения придерживаются только 29% опрошенных.

Кроме того, у опрошенных в десяти странах ЕС 97% граждан считает, что мигранты должны владеть государственным языком, а 86% респондентов назвали важным привлечение мигрантов к национальным традициям и обычаям. Принадлежность к христианской религии менее важна - в целом в ЕС назвали ее важной 34% граждан. Зато в Греции такое мнение высказал каждый второй опрошенный (54%).

Опрос проводился весной в десяти странах ЕС, где проживает 80% его населения, - Германии, Франции, Италии, Греции, Великобритании, Нидерландах, Польше, Швеции, Испании и Венгрии.