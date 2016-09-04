В Лондоне тысячи людей вышли на марш против Вrexit (фоторепортаж)

В Лондоне прошел многотысячный марш против Вrexit, сообщает ВВС.

«Проевропейский» марш должен был оказать определенное давление на правительство, чтобы оно отложило начало формального процесса выхода из ЕС.

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Море голубых флагов ЕС заполнило площадь перед парламентом днем в субботу, 3 сентября. Протестующие пели The Beatles "Hey, Jude", заменив слово в названии на "EU".

Демонстранты призывали правительство укреплять экономические, культурные и социальные связи с Европой.

Вооружившись самодельными плакатами и флагами, активисты прошли от Гайд-парка к зданию парламента, где в понедельник будут обсуждать, состоится ли повторный референдум о членстве в ЕС. Как известно, петиция в его поддержку набрала более 4 миллионов подписей. Но правительство тогда ответило, что необходимо уважать результаты уже состоявшегося волеизъявления.

Аналогичные митинги против Вrexit прошли по всей Великобритании, в том числе в Эдинбурге и Бирмингеме.

В то же время, в одной из точек, где проходил маршрут протестующих, состоялась и акция в поддержку Вrexit.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания может выйти из ЕС к концу 2019 года, а не в его начале, как прогнозировали некоторые политики.