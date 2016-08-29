"Не оккупант": Турция заявила, что не намерена сохранять военное присутствие в Сирии

Об этом заявил в эфире телеканала NTV вице-премьер страны Нумар Куртулмуш, сообщает РБК.

Он заверил, что «Турция не является оккупантом» и в планах руководства страны нет намерения «вступить в войну». При этом он отметил, что турецкая армия не намерена «наблюдать», если в регионе появляются угрозы против нее.

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«Все заинтересованные стороны, включая Дамаск, были проинформированы о «Щите Евфрата». Мы уверены, что их об этом проинформировала Россия», — цитирует Куртулмуша Reuters.

Вице-премьер заверил, что целью операции является очищение региона от «Исламского государство. Он также заявил, что Турция намерена помешать группировкам сирийских курдов организовать коридор, который разделит Сирию.

Как сообщал УНИАН, название "Щит Евфрата" получила военная операция Специальной оперативной группы ВС Турции и ВВС коалиции на севере Сирии против террористической организации ИГИЛ.

Так, по данным телеканала Haberturk, 24 августа 10-15 танков выдвинулись в направлении сирийского Джараблуса. Перед тем как бронетехника пересекла границу, приграничный район подвергли обстрелу ВВС Турции. Удары были нанесены по некоторым целям ИГ.