Сенат США одобрил план спасения экономики

Американский сенат одобрил пакет экстренных мер по преодолению финансового кризиса в стране. Он получил необходимое большинство голосов.

Как передает ИТАР-ТАСС, план предусматривает выделение порядка 700 млрд долларов для выкупа потерявших ликвидность инвестиционных облигаций. Кроме того, предусмотрено повышение планки страхуемых банковских вкладов со 100 до 250 тыс долларов. Законодатели также ввели дополнительные налоговые послабления для бизнеса и среднего класса на общую сумму 110 млрд долларов.

В числе проголосовавших за законопроект - оба кандидата в президенты США - сенаторы Джон МАККЕЙН и Барак ОБАМА, а также кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джозеф БАЙДЕН.

Справка УНИАН. Финансовый кризис начался в 2006 году в США с обвала рынка ипотечного кредита. Его главной причиной стал рост невозвратов жилищных кредитов неблагонадежными заемщиками. Летом 2007 года объявили о своей несостоятельности свыше 100 компаний.

7 сентября 2008 года министерство финансов США взяло на себя управление двумя крупнейшими и до недавнего времени наиболее котирующимися финансовыми институтами страны - Федеральной национальной ипотечной ассоциации ("Фанни Мэй") и Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредита ("Фредди Мак"). Через эти две структуры финансировались около 70 проц всех сделок по ипотеке в США. За последний год их совокупные убытки составили 14 млрд долларов.

15 сентября 2008 года американские СМИ назвали "черным понедельником", а переживаемые финансовым рынком события как самые трудные с 1929 года - даты начала Великой депрессии в США. Так, индекс Доу-Джонса - важнейший показатель деловой активности в США - упал на 317,38 пункта до отметки 11.104,61 пункта; индекс электронной биржи НАСДАК опустился на 40,69 пункта до 2221,24 пункта; и "Стандард энд Пурз" понизился на 30,04 пункта до 1222,65 пункта. В этот день прекратили борьбу за существование два крупнейших банка США - "Леман бразерс" объявил о банкротстве, а банк "Меррилл Линч" был приобретен крупнейшим коммерческим банком "Бэнк оф Америка".

15 сентября 2008 года последствием банкротства американских "Леман бразерс" и "Меррилл Линч" стало очень крупное падение главных индексов на азиатских и европейских фондовых рынках.

МВФ оценил потери мировой банковской системы в 1,3 трлн долларов.